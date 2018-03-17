Talisca'dan ince mesaj – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Talisca'dan ince mesaj

    Talisca'dan ince mesaj

    'ın yıldızı Anderson Talisca, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Benfica'dan kiralık olarak 'ta forma giyen ve performansıyla göz dolduran Anderson Talisca, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takımı'na çağrılan 24 yaşındaki futbolcu, Instagram'dan fotoğraf paylaşarak "Hayalleriniz için sessiz bir şekilde savaşın. Çünkü onları gerçekleştirirken yaratmış olduğu etki insanların tahammül edemediği bir şeydir." notunu ekledi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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