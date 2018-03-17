‘Güneş’ bir baba figürü – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Güneş’ bir baba figürü

    ‘Güneş’ bir baba figürü

    Everton forması giyen milli futbolcumuz , " hücum futbolu oynatıyor, Sam Allardyce ise daha temkinli" diyerek iki teknik adamı karşılaştırdı

    Devre arasında Everton'a transfer olan , teknik direktör için "Benim için bir baba figürüydü. Aramızda farklı bir bağ var" yorumunu yaptı.

    Milli yıldız, "Şenol Güneş daha atak futbol seviyor, Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Güneş’ bir baba figürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN