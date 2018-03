Ronaldo'yu isterim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, son zamanlarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili yorumlar üzerine olarak şu açıklamayı yaptı: "Ronaldo'nun milli takımdan iki yakın arkadaşı Quaresma ve Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Oyuncu kadromuz kaliteli çocuklardan oluşuyor. Seneye tabi bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle çok bir isim de aklıma gelmiyor açıkçası."

BAŞKANLARLA BULUŞURUM

SİYAH-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, "Üç büyük kulüp başkanı bir arada yayına katılır mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "F.Bahçe ve G.Saray kulüplerinin başkanlarının da olduğu bir yayına katılmayı tabi ki düşünürüm. Neden olmasın! Bizim yapmış olduğumuz rekabet, sahada yapılan bir rekabet. Başkan demeçleriyle, algı yaratmayla maç kazanılmıyor. Orada herkes işini iyi yapacak, sonra da ebedi dostluğa bakacak. İnşallah böyle bir programı hep beraber yapmak nasip olsun. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanacağını sanmam."



'COME TO BEŞİKTAŞ' PROJESİ BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ESERİ

Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' projesinin taraftar sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Orman, "Come to Beşiktaş, taraftardan başladı, sonra o çığ gibi büyüdü. İlk etapta Pepe'yi transfer ederken taraftarımız büyük bir baskı yaptı Beşiktaş'a gelmesi için 'Come to Beşiktaş' diye. Ondan sonra onu biz de iletişim grubu olarak biraz daha büyüttük. Sonra da 'Rumi' yani 'Ne Olursan Ol Gel' projesine başladık. O da çok etki oluşturdu. Bunun üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var, çok da başarılılar, inşallah daha iyi şeyler yapacaklar" dedi.



HEDEF 100 MİLYON

Beşiktaş Başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Orman, "Bütün işimiz de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Mutluluk bir tek maç sonucuyla olmaz. Yapacağınız sosyal projeler insanlığa hizmet edecek projeler, insanları mutlu eder. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

DÜZELTMEDEN BIRAKMAYIZ

Başkan Orman, Kulüpler Birliği Başkanlığı için kendisinin istenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Türkiye'de futbolun gelişmesi için yapılması gereken çok işin olduğunu belirten Fikret Orman, "Türkiye'de futbolda bir sistemin olmamasının nedeni, doğru yönetemememiz, öncelikle bunu başarmalıyız. Ele aldık bir defa, düzeltmeden bırakmayız. Her kulüp başkanının kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Söylemekle bir şey elde edilemez, anca biz doğru işler yapıp beğeni kazandığımız sürece herkes bizi taklit etmeye başlar. Biz de o gayret içerisinde oluyoruz" yorumunu yaptı.