Kartal Avrupa'da zirveye uçuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da adını üst sıralara yazdırmayı başardı. Devler Ligi'ne son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar topladığı 19.00 puanla, Avrupa takımlar sıralamasında Basel, PSG ve Shakhtar ile birlikte 11'nci sırada yer aldı. Bayern ise 24 puanla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Son 5 yıl göz önüne alındığında Beşiktaş topladığı 57.000 puanla 25'nci sıraya kadar çıktı. Sadece 18'nci sıradaki Basel'e İsviçre toplam puandan 6.040 puan verirken, Beşiktaş ise 14.849 ülke puanı alan Roma, 15.463 ülke puanı alan Liverpool gibi devleri bile geride bırakmayı başardı.

10 ÜLKE PUANI KATKI

BEŞİKTAŞ kazandığı ülke puanıyla da bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer ekiplere göre Türkiye'ye daha çok puan getirdi. Siyahbeyazlılar, grup mücadelesindeki 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 10 ülke puan elde etti. Gruplara kaldığı için 4 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 5 puan daha aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Türkiye adına 19 puan topladı. Başakşehir, toplam 8 ülke puanı alırken; Konyaspor ise 5 puanlık katkı yaptı. F.Bahçe 1,5 puanlık katkı gerçekleştirebilirken, G.Saray ise 0,5 puan elde edebildi. Avrupa Ligi playoff turunda elenen Avrupa kupalarında yer alan 5 Türk takımı, toplam 34 ülke puanı elde etti. Türkiye'nin bu sezonki puan ortalaması da 6,8 oldu.



TÜRK takımları, Avrupa kupalarında son 5 sezondaki en başarılı ikinci dönemi 2017-18'de yaşadı. Geçen sezon ortalama 9,7 ülke puanı toplayan takımlarımız, son 5 sezonun en başarılı performansını sergilerken, 2017- 18'deki 6,8 ile en iyi ikinci döneme imza attı. Ekiplerimiz 2015-16 sezonunda 6,6 puan elde ederken, 2014-15'te 6 ve 2013-14'te ise 6,7 puan topladı.

EN ÇOK PARA KAZANAN TAKIM

BEŞİKTAŞ, bu sezon Avrupa'da hem en çok ülke puanı kazanan hem de en çok para kazanan Türk takımı oldu. Siyah-beyazlılar aldığı iyi sonuçların ardından elde ettiği kazancın yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, yaklaşık 44 milyon euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro alan Beşiktaş, grup maçlarında aldığı galibiyetlerle gelirini yükseltti. Rakiplerini 4 kez yenerek toplam 6 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, aldığı 2 beraberlikle 1 milyon euro daha elde etti. Namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 6 milyon euro'yu almaya hak kazandı. Siyahbeyazlı ekip havuzdan gelecek 18 milyon euro ile gelirini 43 milyon 700 bin euro'ya çıkaracak.