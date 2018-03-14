Caner Erkin’e hapis istemi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’e hapis istemi

    Caner Erkin’e hapis istemi

    Beşiktaşlı hakkında, maçında gördüğü sarı kart sonrası hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Soruşturma kapsamında ifadesi alınan , "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" demiş; savcılık ise Caner'in hakem 'a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açmıştı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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