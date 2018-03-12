Kartal zirveye uçuyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Kartal zirveye uçuyor

    Kartal zirveye uçuyor

    Sırasıyla F.Bahçe, Trabzon ve G.Birliği’ni mağlup eden Kartallar seri galibiyetler sonrası 17 hafta sonra ikinciliğe kadar yükseldi!

    BEŞİKTAŞ, uzun süredir geride kaldığı ligde, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle zirveye bir adım daha yaklaştı. Son iki yılın şampiyonu siyah-beyazlılar, üst üste elde ettiği galibiyetlerle ikinci sıraya kadar yükseldi. Süper Lig'de sırasıyla önce F.Bahçe, ardından Trabzonspor ve son olarak da G.Birliği'ni mağlup eden Kara Kartal; topladığı 9 puanla Başakşehir'i averajla geçerek ikinci sıraya yükseldi. Toplamda 50 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle puanları eşitledi.

    8 PUAN GERİDEN GELDİ
    BU sezon 3 kulvarda mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde ligde istediği sonuçları alamayan , geriden gelip zirveye tutunmayı başardı. Ligin 8. haftasına kadar 14 puan toplayabilen ve lider G.Saray'ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, 9. haftada da aynı şekilde rakibinin arkasında kaldı. Beşiktaş, 9. haftada 15 puanla, zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen, sonraki 16 maçta farkı eritti.

    LİDERLİĞE YÜRÜYOR
    SON haftalarda elde ettiği sonuçlarla ikinci sıraya kadar yükselen Beşiktaş, liderlik ve ardından şampiyonluk için umutlarını artırdı. Siyah-beyazlılar ligde 17 hafta sonra ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonun büyük bölümünde liderlikte kalan siyah-beyazlılar, bu sezon henüz zirvede yer alamadı. 2017-2018'in bazı haftalarında liderle aynı puanda olmasına rağmen averajla geride kalan Beşiktaş, kalan haftalarda öncelikle lider G.Saray'ın önüne geçmeye çalışacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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