Kartal zirveye uçuyor
Sırasıyla F.Bahçe, Trabzon ve G.Birliği’ni mağlup eden Kartallar seri galibiyetler sonrası 17 hafta sonra ikinciliğe kadar yükseldi!
8 PUAN GERİDEN GELDİ
BU sezon 3 kulvarda mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geriden gelip zirveye tutunmayı başardı. Ligin 8. haftasına kadar 14 puan toplayabilen ve lider G.Saray'ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, 9. haftada da aynı şekilde rakibinin arkasında kaldı. Beşiktaş, 9. haftada 15 puanla, zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen, sonraki 16 maçta farkı eritti.
LİDERLİĞE YÜRÜYOR
SON haftalarda elde ettiği sonuçlarla ikinci sıraya kadar yükselen Beşiktaş, liderlik ve ardından şampiyonluk için umutlarını artırdı. Siyah-beyazlılar ligde 17 hafta sonra ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonun büyük bölümünde liderlikte kalan siyah-beyazlılar, bu sezon henüz zirvede yer alamadı. 2017-2018'in bazı haftalarında liderle aynı puanda olmasına rağmen averajla geride kalan Beşiktaş, kalan haftalarda öncelikle lider G.Saray'ın önüne geçmeye çalışacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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