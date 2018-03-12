Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Koşu ve açma germe hareketleri ile başlayan idmanın, pas çalışmaları ile devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift devreli taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:49
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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