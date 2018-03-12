Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları

    , Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

    Koşu ve açma germe hareketleri ile başlayan idmanın, pas çalışmaları ile devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift devreli taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Bayern Münih maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN