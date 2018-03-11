Zirveye bağlandı
Fenerbahçe ve Trabzon’un ardından Gençlerbirliği’ni de mağlup etti. Talisca ile sonuca giden Kartal, 50 puanlı Galatasaray ve Başakşehir ile puanını eşitledi ve averajla ikinci sıraya yerleşti
Şampiyonlar Ligi'nde vedanın eşiğine gelen Beşiktaş tüm eksiklerine rağmen Spor Toto Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti: 1-0. Başkent ekibi karşısında ilk yarı zorlanan siyahbeyazlılar bulduğu pozisyonları da gole çevirmeyi başaramadı. Vodafone Park'ta gerilim yükselirken siyahbeyazlı taraftarları rahatlatan gol Anderson Talisca'dan geldi. Talisca, 53. dakikada Tolgay Arslan'ın savunma arkasına çıkardığı topu şık bir vuruşla ağlara bıraktı.
BU HAFTA RAKİP BAŞAKŞEHİR
Bu golün ardından Gençlerbirliği kalesine yüklenmeye devan eden siyah-beyazlılar, 70. dakikada Negredo ve 73. dakikada ise Tolgay Arslan ile iki net fırsat daha yakaladı. Ancak iki oyuncu da kaleci Hopf'u geçemedi. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda da kalesinde devleşen kaleci Hopf'u mağlup edemese de maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş aldığı galibiyetle 47 olan puanını 50'ye yükseltti ve Başakşehir'i geçerek Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Kara- Kartal, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:42
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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