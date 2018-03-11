Zirveye bağlandı – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Zirveye bağlandı

    Zirveye bağlandı

    ve ’un ardından ’ni de mağlup etti. ile sonuca giden , 50 puanlı ve ile puanını eşitledi ve averajla ikinci sıraya yerleşti

    Şampiyonlar Ligi'nde vedanın eşiğine gelen tüm eksiklerine rağmen 'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu, 'ni de mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti: 1-0. Başkent ekibi karşısında ilk yarı zorlanan siyahbeyazlılar bulduğu pozisyonları da gole çevirmeyi başaramadı. Vodafone Park'ta gerilim yükselirken siyahbeyazlı taraftarları rahatlatan gol Anderson 'dan geldi. , 53. dakikada 'ın savunma arkasına çıkardığı topu şık bir vuruşla ağlara bıraktı.

    BU HAFTA RAKİP BAŞAKŞEHİR
    Bu golün ardından kalesine yüklenmeye devan eden siyah-beyazlılar, 70. dakikada ve 73. dakikada ise ile iki net fırsat daha yakaladı. Ancak iki oyuncu da kaleci Hopf'u geçemedi. , ilerleyen dakikalarda da kalesinde devleşen kaleci Hopf'u mağlup edemese de maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş aldığı galibiyetle 47 olan puanını 50'ye yükseltti ve 'i geçerek 'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Kara- , gelecek deplasmanına gidecek.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirveye bağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN