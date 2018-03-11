Zirveye bağlandı

Şampiyonlar Ligi'nde vedanın eşiğine gelen Beşiktaş tüm eksiklerine rağmen Spor Toto Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti: 1-0. Başkent ekibi karşısında ilk yarı zorlanan siyahbeyazlılar bulduğu pozisyonları da gole çevirmeyi başaramadı. Vodafone Park'ta gerilim yükselirken siyahbeyazlı taraftarları rahatlatan gol Anderson Talisca'dan geldi. Talisca, 53. dakikada Tolgay Arslan'ın savunma arkasına çıkardığı topu şık bir vuruşla ağlara bıraktı.

BU HAFTA RAKİP BAŞAKŞEHİR

Bu golün ardından Gençlerbirliği kalesine yüklenmeye devan eden siyah-beyazlılar, 70. dakikada Negredo ve 73. dakikada ise Tolgay Arslan ile iki net fırsat daha yakaladı. Ancak iki oyuncu da kaleci Hopf'u geçemedi. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda da kalesinde devleşen kaleci Hopf'u mağlup edemese de maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş aldığı galibiyetle 47 olan puanını 50'ye yükseltti ve Başakşehir'i geçerek Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Kara- Kartal, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.