Talisca şov
Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği karşısında 3 puana Talisca’nın vuruşuyla ulaştı. Sahada basmadık yer bırakmayan sambacı 53. dakikada attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı
82 DAKİKA SAHADA KALDI
SAHADA büyük efor sarfeden sambacı 82'de yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken taraftarlar da kendisini alkışlarla kulübeye yolladı. Brezilyalı yıldız, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Arkadaşlarımla sahada adeta savaş verdik. Golü kimin attığı önemli değil.. Bizim için sezon sonunda şampiyon olmak çok değerli. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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