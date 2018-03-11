Talisca şov – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Talisca şov

    Talisca şov

    , başkent ekibi Gençlerbirliği karşısında 3 puana Talisca’nın vuruşuyla ulaştı. Sahada basmadık yer bırakmayan sambacı 53. dakikada attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı

    TALİSCA atıyor, Kartal uçuyor. zaman zaman zorlandığı Gençlerbirliği karşısında 3 puana Brezilyalı oyuncusu Talisca'nın attığı golle ulaşırken, zirve yolunda da çok önemli bir galibiyet elde etti. Dün akşam sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve takımının ataklarında önemli rol oynayan Talisca sahneye çıktı. 53. dakikada atığı golle takımına altın değerinde bir zafer kazandıran siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Süper Lig'deki 10. golüne imza koydu. Sambacı golü sonrası korner bayrağının yanına giderek burada kutlama yaptı. Son 7 maçta 7 gol atan Talisca, Karabük karşılaşmasının ardından 2 maç sonra gol sevinci yaşadı.

    82 DAKİKA SAHADA KALDI
    SAHADA büyük efor sarfeden sambacı 82'de yerini 'a bırakırken taraftarlar da kendisini alkışlarla kulübeye yolladı. Brezilyalı yıldız, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Arkadaşlarımla sahada adeta savaş verdik. Golü kimin attığı önemli değil.. Bizim için sezon sonunda şampiyon olmak çok değerli. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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