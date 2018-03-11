Rakibimiz kendimiziz – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Rakibimiz kendimiziz

    Rakibimiz kendimiziz

    Basın Sözcüsü , “Her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şampiyonluk yolunda tek rakibimiz kendimiziz” dedi

    Beşiktaş yönetim kurulu sözcüsü , şampiyonluk yolunda tek rakiplerinin kendileri olduğunu söyledi. Albayrak, Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Artık her şey bizim elimizde. Tek rakibimiz kendimiz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki maç çok önemli, Başakşehir'e 3 puan almak için gideceğiz ve inşallah 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

    ZOR BİR MÜCAD ELE
    Ka zandıklar ı için mutlu olduklarını aktaran Albayrak, "Zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonumuz var. 3 puan aldık ve çok mutluyuz. Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz. Güç birliği yapan, birbirine inan bir aileyiz" dedi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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