İkinci yarının tek namağlup takımı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    İkinci yarının tek namağlup takımı

    İkinci yarının tek namağlup takımı
    Ligin ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Konyaspor ve Bursaspor deplasmanlarından beraberlikle dönen ; Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikinci yarının yenilgisiz tek takımı olarak dikkat çekti.

    İKİ SIRA YÜKSELDİ
    Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle 2. sıraya kuruldu. 4. sırada bulunan Beşiktaş ikinciliğe çıktı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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