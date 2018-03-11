Başakşehir’i düşünüyoruz – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    ’i düşünüyoruz

    Başakşehir’i düşünüyoruz
    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, maçını düşünmeye başladıtklarını söyledi. Sambacı, "Konsantrasyon çok önemliydi. Önce defansı oturtuyoruz, sonra hücumda gerekenler oluyor. Çok çalışıyoruz. Şimdi sırada Başakşehir maçı var. Onlar kaybedince avantaj yakalamak istiyorduk, bunu da başardık" diye konuştu.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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