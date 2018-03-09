Sadece ‘2’ deplasman – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Sadece ‘2’ deplasman

    Sadece ‘2’ deplasman
    F.BAHÇE ve 'u yenerek saha avantajını lehine çeviren , son 10 haftada İstanbul dışında 2 deplasmana çıkacak. Siyahbeyazlılar, Akhisar ve Osmanlı maçlarını dışarıda; diğer 8 maçı 'da oynayacak.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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