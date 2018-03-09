PFDK’dan 140 bin TL! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ’dan 140 bin !

    PFDK’dan 140 bin TL!

    , derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle ceza aldı.

    Açıklamada, " kulübünün bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin para cezası ile cezalandırılmasına; Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün F,G1,G2,G3 bloka giriş yapan seyircilerin bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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