Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na gittikten sonra 4 maça düşürüleceğini bekleyen Turgay Demir, "Beşiktaş nasıl olsa tahkime başvuracaktır diye düşünülmüştür" dedi.
Tahkim'den çıkacak kararı yorumlayan Demir, "Tahkim'e kıvırma payı bırakmışlar. Tahkim Kurulu'na aşırı tahrikler için Beşiktaş nasıl olsa başvuracak diye düşünülmüştür. Sonuçta yine 4 maça bağlanacaktır. Beklentilere uygun bir sonuç. Beşiktaş'ın itirazından sonra 4'e düşecektir. Beşiktaş da buna karşı olmayacaktır." dedi.
"Tek sorun Josef"
PFDK'nın Mehmet Ekici'ye ve Josef De Souza'ya ayrı ayrı ceza vermemesi hakkında da konuşan Demir; "İnsanların biraz kafası karışıyor. Pozisyonun içinde olup sert bir hareket yapıp sarı kart gören bir Mehmet Ekici var. Ona artık Disiplin Kurulu ceza veremez.
Souza'nın Quaresma'ya ilk yaptığı hareket cezasız kalıyor. Quaresma'nın ayağına basılıyor, yüzüne vuruluyor. Hakem raporuna; Quaresma'yı kontrol edemediler yazılıyor. Hakem orada Beşiktaş'ın aleyhine olanları görebilmiş. PFDK ek raporları isteyebilirdi. Bunu yapmadılar. Eyyam yaptılar. Yine de Tahkim ile 4'e düşer bu da adil bir cezadır. Burada tek sorun Josef'in yaptığının yanına kar kalması" ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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