Beşiktaş idmanında gerginlik! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Beşiktaş idmanında gerginlik!

    Beşiktaş idmanında gerginlik!

    Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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