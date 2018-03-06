Meşaleli karşılama
Desteğe maçtan saatler önce başlayan Trabzonsporlular, takımın stada gelişi sırasında meşaleler yakarak karşıladılar. Beşiktaş taraftarı da kendisine ayrılan bölümü doldurdu
Trabzonspor kafilesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne giriş sırasında coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 500 kadar bordo-mavili taraftar, stadın girişinde meşaleler yakarak takımlarına tam destek verdi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan misafir takım tribününü büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemlerinin ardından stadyuma alınan siyah-beyazlı taraftarlar, kendi takımlarına 90 dakika tam destek verdi. birlikte tempo tuttular Afrin 'de görev yapan Mehmetçiklere destek verildiği sırada Beşiktaşlılar da Trabzonsporlular birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek tempo tuttular. Siyah-beyazlı futbolseverler de mücadele boyunca Kartal'ı aralıksız desteklediler.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:59
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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