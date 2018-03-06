Meşaleli karşılama – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Meşaleli karşılama

    Meşaleli karşılama

    Desteğe maçtan saatler önce başlayan Trabzonsporlular, takımın stada gelişi sırasında meşaleler yakarak karşıladılar. taraftarı da kendisine ayrılan bölümü doldurdu

    kafilesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne giriş sırasında coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 500 kadar bordo-mavili taraftar, stadın girişinde meşaleler yakarak takımlarına verdi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan misafir takım tribününü büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemlerinin ardından stadyuma alınan siyah-beyazlı taraftarlar, kendi takımlarına 90 dakika tam destek verdi. birlikte tempo tuttular Afrin 'de görev yapan Mehmetçiklere destek verildiği sırada Beşiktaşlılar da Trabzonsporlular birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek tempo tuttular. Siyah-beyazlı futbolseverler de mücadele boyunca 'ı aralıksız desteklediler.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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