Marcelo hala Kartal – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Marcelo hala

    Marcelo hala Kartal
    'tan geçen yaz 'a transfer olan Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımla ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı stoper, üzerinde 3 yıldızlı Beşiktaş forması bulunan bir fotoğrafını paylaşarak eski takımını yad etti. 30 yaşındaki Marcelo bu sezon 37 maçta 2 gol kaydetti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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