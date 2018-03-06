Beşiktaş Müzesi'nden, Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlık
Türkiye’de sporun öncülerinden biri olan Beşiktaş JK, spor tarihi ve kültürünü araştırma ve sergilemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'de kadınların futbol için profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktığı 1954 yılından, 1971'de kurulan İstanbul Kız Futbol Takımı/Dostlukspor Kız Futbol Takımı'a ait arşiv fotoğrafları ve profesyonel ligde mücadele eden takımlar içinde kadın futbol takımına sahip tek kulüp olan Beşiktaş JK'nın Kadın Futbol Takımı formaları serginin ana eksenini oluşturuyor.
8 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00'te açılışı gerçekleştirilecek sergi, 20 Mart 2018'e kadar ziyaret edilebilecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:45
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 13
Yorum
vıcdan fenerbahcede oy atacak üyeler elinizi kalbinize koyun ne bir yemeğe nede senelik 50 tl lık aıdata tenezzül etme kul hakkı diye birşey var
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İmkansızdı
Toplam 2
Yorum
aydın bjk de maç yaptı onların kasları dinçmiydi
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 16
Yorum
aydın bu yılda sizi şampiyon yapacaklarrr
Beşiktaş Müzesi'nden, Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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