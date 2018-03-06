Beşiktaş Müzesi'nden, Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlık – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Müzesi'nden, ’ne özel hazırlık

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Müzesi'nden, <a href="/index/dunya-kadinlar-gunu?id=55441e5c-abcc-464a-af52-4a7d42789dc2" class="" rel="tag">Dünya Kadınlar Günü</a>’ne özel hazırlık

    ’de sporun öncülerinden biri olan , spor tarihi ve kültürünü araştırma ve sergilemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    İstanbul'da Kadın Futbolunun geçmişinden bir kesit ile Kadın Takımı'nın konu edildiği "KADINLAR SAHADA" adlı sergi 8 Mart 'nde Müzesi'nde açılıyor.

    'de kadınların için profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktığı 1954 yılından, 1971'de kurulan İstanbul Kız Futbol Takımı/Dostlukspor Kız Futbol Takımı'a ait arşiv fotoğrafları ve profesyonel ligde mücadele eden takımlar içinde kadın futbol takımına sahip tek kulüp olan Beşiktaş JK'nın Kadın Futbol Takımı formaları serginin ana eksenini oluşturuyor.

    8 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00'te açılışı gerçekleştirilecek sergi, 20 Mart 2018'e kadar ziyaret edilebilecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:45
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