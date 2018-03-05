Ryan Babel: "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken" – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken"

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>: "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken"

    'de 24'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında , sahasında 'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 'a galibiyeti getiren golleri kaydeden maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart görerek bu maçta forma giyemeyen Quaresma'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Babel, "Ricardo bizim için çok önemli oyuncu. O takımın önemli parçası. Bugün bu maç bizim için önemliydi. Doğrudan rakibimiz olan iki takım kazanmıştı. Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Son bir kaç deplasman maçından sonuç alamamıştık. İşi başından itibaren sıkı tuttuk ve maçı kazanmayı başardık" dedi.

    "DAHA İLERİYE DOĞRU GİDECEK"
    Karşılaşmada attığı gollerin asistini yapan ile ilgili de konuşan , "Alvaro deneylimli bir futbolcu. Takımımızın için önemli bir parçası. İlk geldiğinde zorlandığı zamanlar oldu. Başka bir ligden, kültürden buraya geldi. İnanıyorum ki daha ileriye doğru gidecek" ifadelerini kullandı.

    "ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN BAHSETMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
    Son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Babel, "'da oynarken öğrendiğim bir şey var. Erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmalıyız. Önümüzde maçı var. Şampiyonluk yarışından ve olasılıklardan bahsetmek için çok erken" şeklinde konuştu.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN