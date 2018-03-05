Caner Erkin'e büyük şok! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'e büyük şok!

    <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a>'e büyük şok!

    Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:08
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