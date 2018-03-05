Caner Erkin'e büyük şok!
Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:08
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 55
Yorum
KaRTaL her maçta net penaltılarımız verilmedi.verilen verilmeyen kartlar oldu ama bu adam çıkmış taçtan bahsediyor..neyin kafasını yaşıyon aykut.!!
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Seyirci Kameni!
Toplam 3
Yorum
Ali Ulvi Alt yapıdan genç bir kaleciyi koyun bu Kameni'den daha fazla hata yapmaz.Bayan futbol takımı kalecileri bile bu adamdan daha çevik yahu.
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Kadıköy'de tepki çeken hareket
Toplam 8
Yorum
harun yıllardır şu işe bi çözüm bulmadılar.Yahu çok mu zor soğuk havalarda daha kalın kıyafetlerle çıkmak...
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