Kartal uzak diyarlarda uçamıyor – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Kartal uzak diyarlarda uçamıyor

    Kartal uzak diyarlarda uçamıyor
    , bu sezon deplasmandaki kötü performansıyla dikkat çekti. 12 kez rakiplerine konuk olan Kara Kartal, 4 kez kazandı. 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dışarıda 17 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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