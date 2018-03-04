Beşiktaş, Trabzon'a gitti – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    , 'a gitti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'a gitti

    , 'in 24. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için 'a gitti.

    , karşılaşma için 'ndan kalkan özel uçakla 'a hareket etti.

    Siyah-beyazlı ekibin kafilesinde, kulüp başkanı , yöneticiler , , , Hüseyin Mican ve de yer aldı.

    Maçın son hazırlığını BJK 'nde gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte, ayak parmağında kırık bulunan Pepe kadroda yer almadı. 'ın, 'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada, sarı-lacivertli futbolcu Soldado'nun ayağına basması nedeniyle Portekizli oyuncunun ayağında kırık oluştuğu bildirildi.

    Siyah-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı da kafilede bulunmuyor.

    Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

    Fabricio Agosto Ramirez, , Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, , Fatih Aksoy, , , Adriano Correia, , , , Atiba Hutchinson, Anderson Talisca, Jeremain Lens, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:39
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