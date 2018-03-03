Beşiktaş'ın hataya tahammülü yok – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'ın hataya tahammülü yok

    Beşiktaş'ın hataya tahammülü yok

    Spor Toto 'in 24. haftasında 'a konuk olacak , son dönemde deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını tekrarlamadan zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

    Bu sezon iç sahada fazla puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son dönemlerin en kötü performanslarından birini sergiledi.

    , özellikle son 5 maçta içerdeki kazançlarını, deplasmanda galibiyetlerle destekleyememenin sıkıntısını yaşadı. Söz konusu 5 karşılaşmadan üçünü iç sahada oynayan ve bunları kazanan siyah-beyazlı ekip, bu süreçteki 2 deplasman karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta evinde 9 puan toplayan Beşiktaş, dışarıda ise 2 puan alabildi.

    Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçlık periyotta 'yı evinde 2-1 yendikten sonra ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligin 21. haftasında 'u 5-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki dış saha maçında ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

    FENERBAHÇE'DEN SONRA TRABZONSPOR GALİBİYETİ PEŞİNDE
    Ligin 23. haftasında ile oynadığı derbi maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı 'u yenerek hem zirve iddiasını sürdürmeye hem de son dönemdeki kötü deplasman performansını sonlandırmaya çalışacak.

    Fenerbahçe'yi yenerek zirveyle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş, bunu biraz daha aşağı çekmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.

    Beşiktaş, bordo-mavili rakibini mağlup ederse uzun bir aradan sonra iç sahadaki galibiyetini deplasmandaki kazançla taçlandırmış olacak. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 3. haftada sahasında Bursaspor'u mağlup ettikten bir hafta sonra Kardemir Karabükspor'a üstünlük kurmuştu.

    DEPLASMANDAKİ 12 MAÇTA 17 PUAN ÇIKARABİLDİ
    Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekti.

    'de şu ana dek 12 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlılar, sadece 4 kez dış sahada kazanabildi. 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dışarıda 17 puan toplayabildi.

    Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

    SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA BİR GALİBİYET
    Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmada da beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puan toplayabildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

    Söz konusu periyotta 'a deplasmanda 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip; Atiker Konyaspor ve karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla berabere tamamladı. Bursaspor ile 2-2 ve Evkur ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup 'a da 2-1 mağlup oldu.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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