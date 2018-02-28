Eski Beşiktaşlı'dan transfer itirafı! Devre arası...

Lokomotiv Moskova forması giyen Fernandes, önemli bir transfer itirafında bulundu. 32 yaşındaki yıldız isim, devre arasında Inter'in kapısından döndüğünü açıkladı.Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Inter Ocak ayında beni transfer etmek için Lokomotiv Moskova'ya teklif yaptı, bu doğru ancak kulübüm bu transfere izin vermedi. Haziran ayında neler olur, onu bilmiyorum. Ben 'şu an' ile ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerken "Burada çok mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz" dedi.

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.