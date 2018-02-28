Eski Beşiktaşlı'dan transfer itirafı! Devre arası...
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Portekiz basınına konuştu.
''KULÜP İZİN VERMEDİ''
Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Inter Ocak ayında beni transfer etmek için Lokomotiv Moskova'ya teklif yaptı, bu doğru ancak kulübüm bu transfere izin vermedi. Haziran ayında neler olur, onu bilmiyorum. Ben 'şu an' ile ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.
Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerken "Burada çok mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz" dedi.
Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Kiev’e 250 bin euro daha
Toplam 2
Yorum
Meth bir defaya mahsusdur o her 25 maç ne kardeşim.
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Deplasman sıkıntısı
Toplam 3
Yorum
muhittin ne yapalım üzülelim mi?
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Ağabeylerini solladı
Toplam 1
Yorum
komik haha apdulkadir 4 mlyon okay 6 mlyon yazıcı 7 mlyon ölemi acaba transfermarket buna inanarakmı yazmış bu rakamları 20den aşşa kapı açılmaz
Eski Beşiktaşlı'dan transfer itirafı! Devre arası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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