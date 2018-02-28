Yıldız futbolcu ülkesine döndü!

İsveç basınında yer alan habere göre; İsveçli stoper, AIK Solna ile anlaştı ve kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılacak. AIK Solna'nın Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 2011-2015 yılları arasında AIK Solna'da forma giyen 26 yaşındaki stoper, 1 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.

PİŞMAN DEĞİLİM

Beşiktaş ile sözleşmesini feshedildikten sonra açıklamalar yapan Milosevic, "Şimdi ben size yurtdışında işlerin nasıl yürüdüğünü anlatsam bana inanmazsınız. Rize'den ayrıldıktan sonra hemen Beşiktaş'tan sözleşmemin sonlandırılmasını istedim. Çok iyi bir şekilde ayrıldık. İki taraf da birbirine çok saygılıydı. Beşiktaş'a gelmiş olduğum için mutluyum. Asla pişman olmadım" ifadelerini kullanmıştı.