Yıldız futbolcu ülkesine döndü!
Beşiktaş’ın sözleşmesini feshettiği ve 2 aydır boşta olan Alexander Milosevic’in yeni takımı belli oldu.
İsveç basınında yer alan habere göre; İsveçli stoper, AIK Solna ile anlaştı ve kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılacak. AIK Solna'nın Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 2011-2015 yılları arasında AIK Solna'da forma giyen 26 yaşındaki stoper, 1 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
PİŞMAN DEĞİLİM
Beşiktaş ile sözleşmesini feshedildikten sonra açıklamalar yapan Milosevic, "Şimdi ben size yurtdışında işlerin nasıl yürüdüğünü anlatsam bana inanmazsınız. Rize'den ayrıldıktan sonra hemen Beşiktaş'tan sözleşmemin sonlandırılmasını istedim. Çok iyi bir şekilde ayrıldık. İki taraf da birbirine çok saygılıydı. Beşiktaş'a gelmiş olduğum için mutluyum. Asla pişman olmadım" ifadelerini kullanmıştı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Akhisar - G.Saray maçında çıkış tüneli karıştı!
Toplam 7
Yorum
nede olsa kankisi Okan denen şahıs nedense hep GS maçlarında inanılmaz sinirli ve hadsiz oluyor acaba neden? FB maçı öncesi manidar. Yoksa O da Emre gibi mi?
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Fatih Terim 2. yarıda neden hiç kulübeden çıkmadı?
Toplam 2
Yorum
F. HOCA BU SİNAN IN KULAĞINI ÇEKMELİSİN. İSTİKRAR F.HOCA GS ÇOK KÖTÜYDÜ. GS BU ŞEKİL OYNARSA KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLAMAZ. BELHANDA, GOLÜ ATMASINA RAĞMEN SİNAN, RODRİGES, ÇOK KÖTÜYDÜLER.
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Direnme zamanı
Toplam 9
Yorum
abdullah hahaha yeneceklermiş yine bi 3 atar göndeririz evinize
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