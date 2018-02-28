Beşiktaş, kupa derbisini de kazanma peşinde – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , kupa derbisini de kazanma peşinde

    Beşiktaş, kupa derbisini de kazanma peşinde

    , Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da 'ta oynanacak. Karşılamada hakem görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.

    5 GÜNDE İKİNCİ DERBİ MAÇI
    ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

    VODAFONE PARK'TA 4. KEZ KONUK EDECEK
    Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 4. kez konuk edecek. Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi.

    Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

    TALİSCA VE PEPE OYNAYABİLİR
    Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson ile , kupa derbisinde oynayabilecek. Her iki oyuncu, teknik direktör 'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

    OĞUZHAN ÖZYAKUP, TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
    Hastalığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

    Siyah-beyazlı oyuncu, hastalığı nedeniyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un maça yedek başlaması bekleniyor.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:04
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