Beşiktaş, kupa derbisini de kazanma peşinde

Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.

5 GÜNDE İKİNCİ DERBİ MAÇI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

VODAFONE PARK'TA 4. KEZ KONUK EDECEK

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 4. kez konuk edecek. Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi.

Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

TALİSCA VE PEPE OYNAYABİLİR

Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek. Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Hastalığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı oyuncu, hastalığı nedeniyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un maça yedek başlaması bekleniyor.