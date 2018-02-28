Beşiktaş'ta iki sezondur gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Anderson Talisce için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Yıldız oyuncuyla ilgili son iddia ise Portekiz gazetesi O Jogo'dan geldi.
Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesinin haberine göre, bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'ın rakibi olan Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için Monaco'yla ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmelere başladığı öne süren O Jogo ayrıca, Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunu yazdı.
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.
2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Talisca için Monaco iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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