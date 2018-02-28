Talisca için Monaco iddiası – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    için iddiası

    Talisca için Monaco iddiası

    'ta iki sezondur gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Anderson Talisce için her gün yeni bir iddiası ortaya atılıyor. Yıldız oyuncuyla ilgili son iddia ise Portekiz gazetesi O Jogo'dan geldi.

    Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesinin haberine göre, bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 'ın rakibi olan Fransa Ligue 1'in son şampiyonu 'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

    Dünyaca ünlü menajer 'in de bu transferin gerçekleşmesi için Monaco'yla ve 'nın bonservisini elinde bulunduran ile görüşmelere başladığı öne süren O Jogo ayrıca, Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunu yazdı.

    Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.

    2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:19
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