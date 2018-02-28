Talisca için Monaco iddiası

Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesinin haberine göre, bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'ın rakibi olan Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için Monaco'yla ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmelere başladığı öne süren O Jogo ayrıca, Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.

2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.



