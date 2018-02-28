Ronaldo'dan Quaresma'ya telefon – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ronaldo'dan Quaresma'ya telefon

    Ronaldo'dan Quaresma'ya telefon

    , maçından sonra Quaresma'yı aradı ve, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın. Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun." dedi.

    derbisinde harika bir performansa ve çok şık gollere imza atan 'ın Portekizli yıldızı 'ya bir kutlama da yakın arkadaşı 'dan geldi.

    FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMİŞ

    Real Madrid'in süper starının, milli takımdan arkadaşı olan Q7'yi derbi sonrası telefonla arayarak trivela golünden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

    Quaresma'ya, "Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" diyen Ronaldo'nun, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın" diyerek övgüde bulunduğu kaydedildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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