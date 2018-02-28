Beşiktaş'tan açıklama: "O şarkıyı çalan kovuldu"

Albayrak, derbi maç sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili "İcra kurulu toplantısında konuştuk. 'Mini mini bir kuş' göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş ile ilgili hiçbir sorunları olmadığını da vurgulayan Albayrak "Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yapılan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var." dedi.

"Hocamızın rotasyon yapacağını düşünüyoruz"

Bizim sıkışık bir maç trafiğimiz var. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Bundan sonraki şampiyonluklar önemli. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Sonra da Trabzonspor maçı var. Müthiş bir döneme giriyoruz. Hocamızın rotasyon yapacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçı üst düzey olmuştu. Bazı oyuncularımızın rotasyona gireceğini tahmin ediyorum. Derin bir kadromuz var. Hedeflerimiz de belli. İnşallah bu hedeflere ulaşırız.

"Bayern Münih'e karşı aldığımız yenilgiyi beklemiyorduk"

"Biz her sene tecrübe kazanıyoruz. Hayat bir tecrübe. Bayern Münih'e karşı aldığımız yenilgiyi beklemiyorduk. Elbette yenilebilirsiniz. Hiç tahmin edilmeyen bir kırmızı kart takımımızı geriye düşürdü. Fenerbahçe maçı öncesi bütün yönetim kamp kurduk. Bizler ailenin büyüğüyüz. Biz bir aileyiz. Herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Biz motive etmeye çalıştık. İyi bir skorla rakibimizi de yendik."

"Amatör kümelerde bile yapılmayacak hataydı"

"Sadece biz hakemlerden dertli değiliz. Her maç sonrası söylediğim bir şey var. Bizler kendi kurumumuzu temsil ediyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Futbolun marka değerini yukarıya çıkaracak hareket ve söylemlerde bulunmamız lazım. Bizlerin söylediği şeyler çok önemli. Nazik olmaya çalışıyoruz. Adaleti dağıtıyorlar. Hata olabilir mi? Olabilir. Ama ofsayt pozisyonu… Amatör kümelerde bile yapılmayacak hataydı. Bütün hakemlerin orta hakeme destek vermesi gerek. Demotive taraftara sıçrayabiliyor. Daha farklı yerlere gidiyor, maç maçlıktan çıkabiliyor."







Aykut Kocaman'a da teşekkür ederim

"Aykut Kocaman'a da teşekkür ederim. Maç sonunda, "Keşke ofsaytı hakem görseydi" dedi. Aykut Kocaman da önemli bir spor adamı. Ne kadar güzel, olumlu bir şekilde konuştu. Bizim lehimize hak etmediğimizi de vermesin hakem."

"Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok"

Bizim Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok. Bizim hakemlerimiz bunlar. Onlara sahip çıkmamız lazım. Saygı duyuyoruz. Tek beklentimiz var. Herkese eşit davransınlar, kural ne diyorsa onu yapsınlar. Tek istediğim bu. Ligi hakemler belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Ama hakem hatalarını saysam bir dolu klasör ortaya çıkar. Say say bitmez. Konuştu, maç öncesi hakemi baskı altına aldı diyecekler. Ben buna imtina ediyorum. Biz böyle şeylere girmek istemiyoruz. Beşiktaş, hatalara maruz kaldı.

"Şu anda TFF'nin çalıştığı bir hoca var"

Biz ne konuşursak yüz yüze konuşuruz. Hocamızın 2 sene de sözleşmesi var. O gün geldiğinde oturur, konuşuruz. Varsayımlarla konuşmamak gerek. Bizim hocamızla hiçbir problemimiz yok. Gönül esaslı imza atmışız. Şu anda TFF'nin çalıştığı bir hoca var. Bu herkese haksızlık ve hakaret. Böyle bir şey ne bizim, ne de hocamızın gündeminde yok. Herkes akıllı, biz safız. Biz kimlerin bilinçli yaptığını biliyoruz. O insanlarla karşılıklı yemek yedik, sohbet ettik. Hoca bizim için önemli. Biz bir aileyiz. Aile çok önemlidir. Bunları duyunca üzülüyorum.

"Quaresma çok istekliydi"

Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Quaresma ile maçtan sonra konuştuk. O gün çok istekliydi. Erken gol yedik. İlk yarı biraz sendeledik. Quaresma çok ciddi anlamda istedi, arzuluydu. Takımda kıvılcımı yaktı, arkadan da diğer oyuncularımız katıldı. Emeği fazla. Tüm takım özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadı. Hak ederek 3 puan aldık. Bir kere daha taraftarın gönlünde taht kurdu Quaresma. Biz iki kupayı da istiyoruz. Bizim için öncelik yok. İkisini de alacağız.