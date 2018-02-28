Siyah beyazlı ekipten KAP 'a yapılan duyuru şu şekilde:

07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.