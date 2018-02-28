Beşiktaş'tan KAP'a bildiri – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'tan 'a bildiri

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildiri

    , 'in satın alma opsiyonun kullanıldığını 'a bildirdi.

    Siyah beyazlı ekipten 'a yapılan duyuru şu şekilde:

    07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:48
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