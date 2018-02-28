UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 5-0'lık farklı skorla yenilen Beşiktaş'ın rövanş maçı için şansının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ifade eden UEFA.com, Avrupa kupaları tarihinde hiçbir takımın ilk maçta alınan 5 farklı yenilgiden turu çeviremediğini hatırlattı ve siyah beyazlı ekibin, bir mucize olur da turu geçecek sonucu elde edebilirse Şampiyonlar Ligi tarihine bir ilk olarak geçeceğini yazdı.



4 FARKI İSE SADECE 4 TAKIM ÇEVİREBİLDİ

Avrupa arenasında şimdiye kadar ilk maçta aldığı 4 farklı yenilgiye rağmen tur atlayan dört takım şöyle:

1985-86 sezonunda UEFA Kupası üçüncü turunda B. Mönchengladbach'a deplasmanda 5-1 yenilip evinde 4-0 kazanan Real Madrid.

1961-62 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası ilk turunda evinde La Chaux-de-Fonds'a deplasmanda 6-2 yenilip evinde 5-0 kazanan Leixoes SC.

1984-85 UEFA Kupası ikinci turunda deplasmanda QPR'ye deplasmanda 6-2 yenilen ama evinde 4-0 galip gelen FK Partizan.

Ve en son, PSG'ye deplasmanda 4-0 yenilmesine rağmen evinde 6-1 galip gelerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşünü yapan Barcelona.







BEŞİKTAŞ ONURU İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta da yenilgi yaşamadığını (5 galibiyet 7 beraberlik) hatırlatan UEFA, her ne kadar siyah beyazlı ekibin kendi taraftarı önünde güçlü bir görüntü sergilese de rövanş maçında işinin zor olduğunu, yenilmezlik serisinin sona erebileceğini ama her şeye rağmen Beşiktaş'ın varını yoğunu ortaya koyup onuru için mücadele edeceğini belirtti.



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