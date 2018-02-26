çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Dün akşam Türk futbolunun iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Taraflı tarafsız tüm futbolseverler oynanan futboldan memnun kalırken, kazanan sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş oldu.
MAÇ SONRASI ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
Maçın ardından taraftarlar birbirleriyle tatlı-sert atışmalar yaparken, Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekti.
ÇARŞI: "TASMASI VAR"
çArşı'nın resmi twitter hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman resmi paylaşılırken, "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" ifadeleri kullanıldı.
TEPKİ ÇEKTİ
Bu paylaşıma ise futbolseverler büyük tepki gösterdi. Yapılan paylaşımın altında yer alan "Şimdi bu kepazelik için özür dileyecek bir mekanizma var mı? Yoksa toptan bütün Beşiktaş bu sözlerin altına imza mı atıyor", " Rezalet...", "Bu düpedüz hakaret.. Eleştiri yahut gönderme değil savunulacak tarafı yok maalesef", "Yakışmadı hem de hiç..", "Hiç yakışmadı. Beşiktaş'a layık olun biraz. Yıllardır eleştirdiğiniz 12numara vb sitelerden ne farkınız kaldı şimdi? Bence özür dileyin ve silin bu twiti.." ve "Sizin gibi pkk sempatizanlarına, Ülkenin en büyük camiasının hocasına nasıl saygı gösterilir, öğreteceğiz, çok yakında, merak etmeyin." ifadeleri dikkat çekti.
Yapılan paylaşıma gelen tepkilerden bazıları...
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
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Amatör hakem ofsaytı görür
Toplam 3
Yorum
escape b quaresma nın kırmızı kart görmesi için adamı öldürmesimi lazım artık
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Ben de varım
Toplam 10
Yorum
aslan burada bjk liler hep kendi işine geldiği gibi yazmış. q7 nin her hareketi hucum fauldu. 2 tane sarı karttan oyundışı olması gerekirdi.fos
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Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
günün şarkısı mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu.... :)
çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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