Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı
Beşiktaş kalecisi Fabri, derbinin devre arasında neler konuştuklarını anlattı.
Beşiktaş'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, Fenerbahçe derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız" dedi.
Karşılaşma sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulunan Fabri, derbiyi şöyle değerlendirdi;
"İlk yarı oyunu domine etmek istedik, önde baskı yaptık ama buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Soyunma odasında da aynı baskıyı kurmaya devam etmek istediğimizi konuştuk ve galibiyete uzandık."
Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Fabri, "Kesinlikle kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. Fenerbahçe önünde kazanmak puan ve ikili averaj açısından çok önemliydi. Bu galibiyet sonucunda ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:00
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Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
black eagles biz hep farklıyız çünkü renklilerin bizi yenmesi için on kişi oynamamız gerekiyor yada onlarsahada 12 kişi olmalı.
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Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Futboldan anlamaz Aykut, 11 kişilik FB'ye 1 kişilik ( guresma)) beşiktaşa ezdirdin yazıklar olsun sana. Hacivat gibi düşün dur.
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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