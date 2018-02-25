Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı

    Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı

    kalecisi Fabri, derbinin devre arasında neler konuştuklarını anlattı.

    'ın file bekçisi Fabricio Ramirez, derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşacaktık ancak şimdi ligi sonuna kadar götürecek durumdayız" dedi.

    Karşılaşma sonrası yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulunan Fabri, derbiyi şöyle değerlendirdi;
    "İlk yarı oyunu domine etmek istedik, önde baskı yaptık ama buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Soyunma odasında da aynı baskıyı kurmaya devam etmek istediğimizi konuştuk ve galibiyete uzandık."

    Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışı içinde olduklarını dile getiren Fabri, "Kesinlikle kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. Fenerbahçe önünde kazanmak puan ve ikili averaj açısından çok önemliydi. Bu galibiyet sonucunda ligi sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri devre arasında ne konuştuklarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN