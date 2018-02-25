Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'ta derbi öncesi şok sakatlık!

    Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık!

    Saat 19:00'da oynanacak derbisi öncesi 'a kötü bir haber geldi.

    'nın cezalı olduğu maçta yerine 'un oynaması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncunun rahatsızlığından dolayı derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:45
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