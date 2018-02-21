Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'yı elinde tutamayacağını anlayan Benfica yönetiminden sürpriz bir teklif geldi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:10
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 27
Yorum
kelebek Come tooo Bestas ! Hahahahahahaha
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 20
Yorum
vana değil 11 kişi 13 kiş olsanız çıkamazdınız oradan adamlar hiç yorulmadan 5-0 biraz koşsalar ne olur bilemem haddinizi bileceksiniz uçmayın
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Janssen gezmelerde...
Toplam 5
Yorum
UZMAN DR ADAM PAZARDAN EŞEK Mİ ÇALIYOR ALIŞVERİŞ YAPIYOR NE OLMUŞ YANİ NE VAR YÜZ KIZARTICI Bİ SUÇ MU İŞLEMİŞ
Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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