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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'dan 'a son teklif!

    <a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a son teklif!

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'yı elinde tutamayacağını anlayan Benfica yönetiminden sürpriz bir teklif geldi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:10
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