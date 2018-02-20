CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Haydi

    Haydi Negredo

    Beşiktaş’ın hocası Güneş, Bayern’e karşı 11’de ’yu kullanmayı planlıyor. İspanyol’un Alman devine 2 golü var

    'da mücadelesi öncesi teknik direktör kafasında, ölçtü, biçti, tarttı sonunda forvet olarak Alvaro 'yu oynatma kararı aldı.

    Tecrübeli oyuncusuyla görüşme de gerçekleştiren Güneş "Kaliteni biliyorum, sana güveniyorum. Geçmişte bu takımlara hep gol attın. Yine yaparsın" dedi.

    Negredo kariyeri boyunca Bayern'e karşı 4 maça çıktı. 1 kez ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki forvet 2 kez de ağları sarsmayı başardı. M. City formasıyla sırtı dönük aldığı topu muhteşem bir vuruşla filelerle buluşturmuştu. Siyah- beyazlılar bugün Negredo'dan özel bir performans bekliyor.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haydi Negredo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN