Final mi? Neden olmasın

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çebi, "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok önemli. Tüm Türkiye'nin, rakiplerimizin taraftarları da dahil olmak üzere gönülleri bizimle beraber. Bu da bizi daha çok mutlu ve motive ediyor. Bayern Münih'ten çekindiğimiz söyleniyor ama Bayern Münih'in de bizden çekindiğini söyleyen yok; ama bence çekiniyorlar" dedi.

MOTiVASYONUMUZ GAYET iYi

Almanya deplasmanından istedikleri bir skorla dönmenin büyük avantaj getireceğini belirten Çebi, şöyle devam etti: "Gruplardan birinci çıktık, bu da bizim için motivasyon sebebi... Vodafone Park'a çok daha rahat oynayacağımız bir skorla gelebilirsek bizim için şans olacaktır. Bu durumda finale kadar çıkabiliriz. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'nde finali oynamak. Neden olmasın? Bir amacımız var, amacımız da bu."