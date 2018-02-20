Final mi? Neden olmasın
Çebi, “Almanya’da istediğimiz skoru alarak İstanbul’a dönersek; Devler Ligi’nde finale kadar çıkabiliriz” dedi
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çebi, "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok önemli. Tüm Türkiye'nin, rakiplerimizin taraftarları da dahil olmak üzere gönülleri bizimle beraber. Bu da bizi daha çok mutlu ve motive ediyor. Bayern Münih'ten çekindiğimiz söyleniyor ama Bayern Münih'in de bizden çekindiğini söyleyen yok; ama bence çekiniyorlar" dedi.
MOTiVASYONUMUZ GAYET iYi
Almanya deplasmanından istedikleri bir skorla dönmenin büyük avantaj getireceğini belirten Çebi, şöyle devam etti: "Gruplardan birinci çıktık, bu da bizim için motivasyon sebebi... Vodafone Park'a çok daha rahat oynayacağımız bir skorla gelebilirsek bizim için şans olacaktır. Bu durumda finale kadar çıkabiliriz. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'nde finali oynamak. Neden olmasın? Bir amacımız var, amacımız da bu."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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