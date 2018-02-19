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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Karşılaşmayı Rumen Hategan yönetecek

    Karşılaşmayı Rumen Hategan yönetecek
    UEFA, ile Beşiktaş arasındaki ilk maça Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ı atadı. Yarın akşam oynanacak mücadelede Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Şovre ile Sebastian Gheorghe yapacak. Hategan, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçı yönetmişti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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