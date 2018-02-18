CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    MHK ve TFF konuşsun!

    MHK ve TFF konuşsun!
    yönetimi; MHK ve TFF'nin, Caner'in 6 maçlık cezası sonrası sahalarda yaşanan ve sevke dahi gerek görülmeyen küfürler ile ilgili yine Caner'i örnek vererek hemen açıklama yaptığını söyleyen yöneticiler, "Biz de şimdi MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz, bakalım bu sefer ne diyecekler. Rakip takımın teknik direktörünün bir kaç hafta önceki açıklamasında bahsettiği hakemi maçımıza veriyorsunuz ve konuşmasında bahsettiği kartları, bahsettiği hakem olan Alper Ulusoy, aynen bizim maçımızda uyguluyor. Bunun nasıl yapıldığının ve bu senaryonun nasıl yazıldığının örnekleri ile geniş bir açıklamasını bekliyoruz" diyerek beklentilerini dile getirdiler.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MHK ve TFF konuşsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN