Babel’e terbiyesizlik!
Babel, evine dön" şeklinde ahlak dışı ifadeler kullanılırken, Hollandalı oyuncu ise "Evdeyim S.l.k" cevabını verdi.
Siyah beyazlı oyuncu, daha sonra ise sosyal medya hesabından mesajlaşmanın ekran görüntüsü paylaşarak "Şu apt.la evde olduğumu söyleyin" ifadelerini kullandı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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