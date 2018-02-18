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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Babel’e terbiyesizlik!

    Babel’e terbiyesizlik!
    Hollandalı yıldız , bir sosyal medya kullanıcısı tarafından küfür içerikli bir mesaja maruz kaldı. Babel'e gönderilen mesajda "Seni s..
    Babel, evine dön" şeklinde ahlak dışı ifadeler kullanılırken, Hollandalı oyuncu ise "Evdeyim S.l.k" cevabını verdi.
    Siyah beyazlı oyuncu, daha sonra ise sosyal medya hesabından mesajlaşmanın ekran görüntüsü paylaşarak "Şu apt.la evde olduğumu söyleyin" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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