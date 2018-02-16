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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Orman yoksa adayım

    Orman yoksa adayım
    İkinci Başkanı , 'ın ayrılması durumunda başkanlığa aday olacağını dile getirdi. Çebi, "6-7 senedir mücadele veriyorum. Eğer Fikret Bey ayrılmışsa, o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim. Kimse kusura bakmasın, ben aday olurum. Biri gelip gidecek ki, herkes görev alacak" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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