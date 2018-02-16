Erman Toroğlu'ndan Pepe yorumu: İnanılır gibi değil

Erman Toroğlu'nun Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı yorumu şöyle:



"KONYASPOR 7-0-3 OYNADI"

Maçın ana fikri Mehmet Özdilek'te. Konya'da Beşiktaş normal oynuyor. Yalnız voleybol maçı vardır ya bir grup bir tarafta, bir grup bu tarafta. Konya'nın hücumcuları ve savunmacıları ayrı telden çalıyor. İleride 3 forvet ortada giçbir şey yok. Topu kim getirecek? Tamam Eto'o, Jahovic iyi de o topu oraya getirmen lazım. Atiker Konyaspor 7-0-3 oynadı!

"BEŞİKTAŞ'IN 3 YAPMASI LAZIMDI"

Bütün 45 dakika Beşiktaş rahat rahat oynadı. Beşiktaş'ın rahat rahat 3 yapması lazımdı. Mehmet Özdilek 3 forvetle çıkarak Beşiktaş beni yensin diye oynuyor. Beşiktaş'a bu kadar gol atmak için çıkarsan büyük risk almış olursun. Konyaspor futbolun f'sini oynamadı ilk yarı. Nasıl oynatıyor inanamadım. Devre arasında oyuncularına ya "Ben size bunu mu dedim hasta mısınız!" diyecek ya da pardon deyip ıyuncu değişikliği yapacak. Orkan ve Fofana yedekler arasındayken Eto'o ve Jahovic fazla oldu Konyaspor'da.

"PEPE'NİN HAREKETİ İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Ben şuna şaşırdım. Pepe gibi bir adam Real Madrid'de oynamış senelerdir ve o faulü yapıp Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşüyor. İnanılır gibi değil. Yaptığı yer çok uzak bir yer. Hiçbir tehlike yok. Faul yapsan olur yapmasan olur. Hani pozisyonu kapatırsın, bir golden kurtarırsın derim ki takım için yaptın. Öyle bir kart aldı ki ya kardeş niye giriyorsun ne gereği var. Haftaya yoksun. Zaten Vida ne olduğu belli değil. Tutturamadı. Tosic de sakat. Enteresan.

"BAYERN'i ÖYLE YENEMEZSİN"

Beşiktaş Bayern Münih maçı yorumlarını izliyorum. Orta sahada Medel - Atiba lazım, bozan adam lazım gibi yorumlar geliyor. Arkadaş bu tip takımlara; Bayern Münih, Juventus, Barcelona, Real Madrid... Bunlarla kafa kafaya oynayacaksan eğer bozacaksın tamam ama önce topu iyi oynayacaksın. Top senin ayağına geldiği zaman sen 4-5 pas yapabileceksin yoksa boz nereye kadar bozarsın. bozarsın faul olur alırsın, 2-3 faul alırsın sarı kart kırmızı kart sen bozulursun! İşte Medel bozar, Atiba bozar. Atiba - Medel ikisi oynasın.. Tamam da kim yapacak? Bozarak Bayern Münih'le baş edemezsin hele orada. Fizik olarak da güçlü takım çünkü. Top oynaarak baş edersin. Ayağa top oynayarak baş edersin. Adamı sinirlendirerek baş edersin. Çok iyi yop yaparsın yan top ileri... Araya top şut atarsın adam der ki ne oluyor. Şimdi adam seni küçük görüyor görecek ama sen 2-3 şut attın mı adam ne oluyor pardon diyecek!