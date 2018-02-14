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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da alarmı

    Kara Kartal’da sarı kart alarmı
    Siyah-beyazlılarda, maçı öncesi alarmı verildi. Pepe, Talisca, Adriano ve Oğuzhan; Konya deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan F.Bahçe derbisinde cezalı olacak.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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