I Love Konya

Aytemiz Alanyaspor formasıyla Atiker Konyaspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol atan Brezilyalı oyuncu, bu seriyi Beşiktaş'ta sürdürmek için teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekliyor. Geçen sezon Alanyaspor'un Konyaspor ile yaptığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Love, 2017-18'in ilk yarısında eski takımıyla bu ekibe karşı bir gol buldu. Yeşil-beyazlı ekibe karşı 3 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandıran Love, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla bu seriyi 4 maça çıkarmak için gol arayacak. Süper Lig'de toplam 35 golü bulunan ve bunların 7'sini Karabükspor filelerine atan Brezilyalı, yeşil-beyazlı takıma karşı ise 4 kez gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş'ın dün akşamki idmanında, çift kale maçı kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi. Bu arada Brezilyalı forvet Love, bugün saat 12.00'de Vodafone Park Kartal Yuvası'ndaki imza gününde taraftarlarla buluşacak.



KRALLIK İDDİASI SÜRÜYOR

GEÇEN sezon Alanyaspor formasıyla gol kralı olan tecrübeli oyuncu, 2017-18'de de bu yarışın içinde yer alıyor. Ligde şu ana dek 17'şer golü bulunan Gomis ve Burak'ın yanı sıra 14 defa bu sevinci yaşayan Jahovic'in gerisinde bulunan Love; Konyaspor karşısında seriye devam ederek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.