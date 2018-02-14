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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    I Love Konya

    I Love Konya

    Vagner Love, Alanya formasıyla Konya filelerini 3 maçta 4 kez havalandırdı

    Aytemiz formasıyla Atiker 'a karşı oynadığı 3 maçta da gol atan Brezilyalı oyuncu, bu seriyi 'ta sürdürmek için 'ten görev bekliyor. Geçen sezon Alanyaspor'un Konyaspor ile yaptığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Love, 2017-18'in ilk yarısında eski takımıyla bu ekibe karşı bir gol buldu. Yeşil-beyazlı ekibe karşı 3 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandıran Love, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla bu seriyi 4 maça çıkarmak için gol arayacak. 'de toplam 35 golü bulunan ve bunların 7'sini filelerine atan Brezilyalı, yeşil-beyazlı takıma karşı ise 4 kez gol sevinci yaşadı.

    Beşiktaş'ın dün akşamki idmanında, çift kale maçı kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi. Bu arada Brezilyalı forvet Love, bugün saat 12.00'de Vodafone Park Kartal Yuvası'ndaki imza gününde taraftarlarla buluşacak.

    KRALLIK İDDİASI SÜRÜYOR
    GEÇEN sezon Alanyaspor formasıyla gol kralı olan tecrübeli oyuncu, 2017-18'de de bu yarışın içinde yer alıyor. Ligde şu ana dek 17'şer golü bulunan ve Burak'ın yanı sıra 14 defa bu sevinci yaşayan Jahovic'in gerisinde bulunan Love; Konyaspor karşısında seriye devam ederek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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