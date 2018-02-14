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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Alacaklar ödeniyor

    Alacaklar ödeniyor
    SİYAH-beyazlı oyunculara, önümüzdeki hafta salı günü oynanacak maçı öncesi müjde geldi. Ocak ayı içinde Aralık'tan kalan maaşları ödenen Beşiktaşlı futbolcuların, 2017 yılından hiç alacağı kalmadı. Başkan Orman, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de Ocak maaşlarını da ödeme sözü verdi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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