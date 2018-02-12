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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Love, 'yu katladı

    Love, <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'yu katladı

    Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının son 35 dakikasında oyuna giren Vagner Love, etkili bir performans sergiledi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:56
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