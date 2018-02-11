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    11 Şubat 2018, Pazar
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    <a href="/index/denys-boyko?id=0df3d95b-a7ec-4d95-be4e-b95135398438" class="" rel="tag">Denys Boyko</a> <a href="/index/dinamo-kiev?id=7074a61d-dd0f-4bcd-8fa2-5aea1e9995e2" class="" rel="tag">Dinamo Kiev</a>’de

    KARTAL'DA beklentileri karşılayamayan ve daha önce 'la görüşüp geri dönen kaleci , Dinamo Kiev'e transfer oldu. ekibi oyuncuyu kiraladığını "Boyko evine döndü" şeklinde duyurdu. altyapısında yetişen 30 yaşındaki file bekçisi 2008'de A takıma çıkmış, 2014'te ise bonservisiyle Dnipro'ya satılmıştı. Yıllık 1 milyon euro ücret alan kaleci Denys Boyko'nun siyah-beyazlı ekiple 2,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.


    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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