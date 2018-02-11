KARTAL'DA beklentileri karşılayamayan ve daha önce Club Brugge'la görüşüp geri dönen kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu. Ukrayna ekibi oyuncuyu kiraladığını "Boyko evine döndü" şeklinde duyurdu. Dinamo Kiev altyapısında yetişen 30 yaşındaki file bekçisi 2008'de A takıma çıkmış, 2014'te ise bonservisiyle Dnipro'ya satılmıştı. Yıllık 1 milyon euro ücret alan kaleci Denys Boyko'nun siyah-beyazlı ekiple 2,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.



