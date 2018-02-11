KARTAL'DA beklentileri karşılayamayan ve daha önce Club Brugge'la görüşüp geri dönen kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu. Ukrayna ekibi oyuncuyu kiraladığını "Boyko evine döndü" şeklinde duyurdu. Dinamo Kiev altyapısında yetişen 30 yaşındaki file bekçisi 2008'de A takıma çıkmış, 2014'te ise bonservisiyle Dnipro'ya satılmıştı. Yıllık 1 milyon euro ücret alan kaleci Denys Boyko'nun siyah-beyazlı ekiple 2,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
Denys Boyko Dinamo Kiev’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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