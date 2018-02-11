Caner Erkin'in tekmeliğinde dikkat çeken detay
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin'in Karabükspor maçında yedek kulübesinde otururken tekmeliğinde eşi Şükran Ovalı'nın fotoğrafı olduğu kameralara yansıdı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:26
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Fenerbahçe için Ganso iddiası
Toplam 2
Yorum
fenerli ne alaksı var siz ilgileniyorsunuz biz alıyorsak o sizin beceriksiz yönetimin suçu bir oyuncu iyiyse herkes ilgilenir önyargılı olmamakgerek
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 15
Yorum
erol rodelega n'doye,burak tek,n'doye tek,rodelega yok takım 10 kişi:bu varyasyonların hepsinde gol atarız.rodelega tek hayatta gol atamayız.
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Aatıf mı, Valbuena mı?
Toplam 3
Yorum
fenerli böyle maçları büyük oyuncular aldırır valbuena gibi adamı bence kesin oynatmalı sola alper geçmeli bu maçı alıcaz başka yolu yok hocam
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