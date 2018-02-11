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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'in tekmeliğinde dikkat çeken detay

    <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a>'in tekmeliğinde dikkat çeken detay

    Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin'in Karabükspor maçında yedek kulübesinde otururken tekmeliğinde eşi Şükran Ovalı'nın fotoğrafı olduğu kameralara yansıdı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:26
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