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    06 Şubat 2018, Salı
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    ’ye Güneş vetosu

    Nasri’ye Güneş vetosu
    Samir 'nin 'la sözleşmesini feshettiği dönemde Alvaro 'yu arayarak 'ta oynamak istediğini söylediği belirtildi. Fransız oyuncu City'de beraber çalıştığı İspanyol golcüye yeniden beraber oynamak istediğini söyledi. Negredo, Nasri'nin bu isteğini hocasına iletirken, ise "İhtiyacım yok" yanıtını verdi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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